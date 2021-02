Cdm - Hysaj via in scadenza: l'agente parla col PSG per l'arrivo a parametro zero

In scadenza di contratto a giugno, il futuro di Elseid Hysaj a meno di sorprese sarà lontano dal Napoli, come sottolineato più volte anche dal suo agente, Mario Giuffredi. Il procuratore - riferisce quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno, sta parlando con il Paris Saint Germain che valuta il suo acquisto a parametro zero come alternativa a Florenzi.