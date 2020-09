CdM - Hysaj vuole rinnovare: contatti avviati per il prolungamento, sta sfumando lo Spartak

Va in scadenza di contratto fra nove mesi Elseid Hysaj, il suo procuratore Mario Giuffredi ha avviato i contatti per il rinnovo del contratto sulla base di un quinquennale a 2,5 milioni a stagione con bonus alla firma e buonuscita in caso di cessione ma non si è raggiunta ancora l’intesa. Si è fatto avanti lo Spartak Mosca che ha presentato un’offerta ufficiale di 7 milioni di euro con un quinquennale a 3 milioni a stagione proposto a Hysaj che, però, preferirebbe il rinnovo. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.