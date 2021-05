Cdm - I primi 3 obiettivi di mercato: Giuntoli pronto al primo summit con ADL e Spalletti

Giuntoli ed i suoi collaboratori studiano le esigenze del Napoli e i profili più interessanti, attendono di discutere con De Laurentiis e Spalletti per approfondire le idee e le opportunità. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, s’inizia a ragionare sui reparti in cui, tra uscite e necessità già emerse nella stagione appena terminata, c’è bisogno di maggiori interventi. Sugli esterni bassi c’è stato un contatto con l’agente Vincenzo Pisacane per D’Ambrosio in scadenza di contratto con l’Inter (ma c’è la concorrenza di Lazio, Fiorentina, Milan e Crystal Palace), piace Emerson Palmieri che al Chelsea gioca poco, è in scadenza 2022 e Spalletti lo ha valorizzato ai tempi della Roma. Per il centrocampo il Napoli ha avviato i colloqui con Toma Basic del Bordeaux, profilo di posizione, equilibrio, nel giro della Nazionale croata.