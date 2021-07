CdM - Idea Vecino: ha la stima di Spalletti e il Napoli lo sta valutando

Non solo Zakaria o Koopmainers per il centrocampo del Napoli. La società è alla ricerca di un mediano per la prossima stagione. C’è anche Vecino dell’Inter tra le idee valutate, considerando la stima di Spalletti, ma al momento Simone Inzaghi non ha alcuna intenzione di farlo partire. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.