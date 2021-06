CdM - Il Napoli ha in pugno Basic! Agente è già stato in Italia: affare si chiuderà a 10mln

Il Napoli ha in pugno Basic del Bordeaux. Il suo agente Adrian Aljaj, che gestisce anche gli interessi di Rrahmani, è stato avvistato a Castel Volturno a colloquio con Giuntoli circa un mese fa. Il centrocampista croato ha entusiasmo per l’idea di trasferirsi al Napoli che sta valutando se affondare il colpo per sostituire Bakayoko con Basic o prendere tempo per capire se arriveranno offerte per Fabian Ruiz. Le basi dell’operazione sono imbastite: l’investimento è di circa 10 milioni bonus compresi, la formula è il prestito con obbligo di riscatto per rimandare al prossimo bilancio la parte più corposa della spesa.