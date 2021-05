CdM - Il prossimo allenatore sarà di alto profilo: spunta anche Conceicao

Nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno, la giornalista Monica Scozzafava scrive: "La scelta del tecnico si è già messa su binari ambiziosi, le ragioni sono quelle di dare - e stavolta in maniera molto evidente - un segnale forte al prossimo campionato. I profili sono alti: da Allegri che ha vinto al Milan e alla Juve, ha carattere e appeal internazionale, a Sergio Conceicao che con il Porto ha buttato fuori la Juventus dall’Europa. Nel mezzo ci sono Galtier fautore del miracolo Lille, Spalletti, l’uomo forte per i momenti forti e anche Rudy Garcia, che con l’Italia mantiene un forte legame. Poi il vecchio pallino di Simone Inzaghi, ma il colloquio che avrà con Lotito nei prossimi giorni ha esiti ancora incerti".