Cdm - Il vero motivo per cui Zielinski non ha ancora rinnovato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli in tema rinnovi di contratto ha dato priorità a Zielinski (scadenza 2024) e Osimhen (2025). Sono due partite aperte, il club di De Laurentiis non è ancora riuscito ad ultimare questi accordi. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, riguardo ad Osimhen c’è ancora un po’ di distanza su clausola rescissoria e diritti d’immagine, per Zielinski manca l’intesa con l’agente.