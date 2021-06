CdM - In piedi l'idea de Paul: è un vecchio pallino, ma l'Udinese spara altissimo

In casa Napoli, stando a quanto riportato oggi in edicola dal Corriere del Mezzogiorno, resta in piedi l’idea Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino lascerà l'Udinese e l'ha detto a chiare lettere, ma il club friuliano ha sparato una cifra altissima: 40 milioni di euro per cederlo. Le alternative non mancano - si legge - ma siamo solo all'inizio delle schermaglie.