CdM - Incontro decisivo col Tottenham per Milik: si programma summit decisivo per chiudere

La cessione più importante del Napoli è quella di Arek Milik. I dettagli arrivano dal quotidiano Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola: "Ieri a Milano l’intermediario Fabrizio De Vecchi ha incontrato il Tottenham che sta provando a muoversi anche per Skriniar dell’Inter. Ieri le parti hanno studiato la fattibilità dell’affare, l’incontro è stato positivo, si lavora sul prestito con obbligo di riscatto che prevede il passaggio tecnico del rinnovo di Milik fino al 2022. Oggi De Vecchi andrà a Londra e approfondirà con il Tottenham i discorsi avviati ieri pomeriggio a Milano, Pantak, il procuratore di Milik, è rientrato a Varsavia ed è pronto a muoversi per l’eventuale summit decisivo".