CdM - Insigne, è dura andar via sul più bello. Ma i top club non stanno a guardare

Presto Lorenzo Insigne dovrà sedersi a tavolino con Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli e il suo procuratore Vincenzo Pisacane per trattare il rinnovo con il Napoli. Il contratto, ormai è noto, scadrà tra un anno e per ora il capitano azzurro pensa solo alla Nazionale, impegnata all'Europeo. Ma la questione va risolta, come scrive il Corriere del Mezzogiorno:

"Vero, verissimo che i club prestigiosi non stanno certo (soltanto) a guardare il talento napoletano, in questi giorni protagonista e leader anche alla corte del ct Mancini. Offerte ufficiali per ora non ci sono, ma non sarebbe proibitivo, per Insigne, scegliere di cambiare aria. Sarebbe però difficile andar via sul più bello: da napoletano e capitano".