CdM - Insigne-Toronto, venerdì l'incontro a Milano: i dettagli

Sempre più fitti i contatti tra Lorenzo Insigne e il Toronto. Come riferisce il Corriere del Mezzogiorno, dopo la trasferta della Befana a Torino contro la Juventus il procuratore dell'azzurro Pisacane vedrà venerdì prossimo i dirigenti del club canadese e gli intermediari. Per Insigne, designato dal Toronto come uomo-copertina, pronti circa 15 milioni l’anno (11,5 più 3,5 di bonus facilmente raggiungibili ed un altro milione invece per obiettivi più complicati da raggiungere) e la maglia numero 10. Il capitano del Napoli sin da subito ha bocciato qualsiasi ipotesi riguardo ad un trasferimento in Canada a gennaio, vuole completare la stagione in maglia azzurra.