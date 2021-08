CdM - Insigne via a zero, si scatena l'asta: ci pensano anche due big europee

La sensazione è che lo scenario più probabile per Lorenzo Insigne rimanga la permanenza fino alla scadenza del contratto, a quel punto potrebbe scatenarsi un’asta. L’Atletico Madrid ha espresso i segnali d’interesse più forti per guadagnare posizioni nella lista dei club che proverebbero il colpo a parametro zero. C’è anche l’Arsenal nella mappa europea delle pretendenti per Lorenzo. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.