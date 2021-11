CdM - Inter su Insigne! Marotta smentisce, ma ricordate il caso Higuain?

Resta in stand-by, e chissà fino a quando, il rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne con il Napoli. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Un rinnovo di contratto che stenta a decollare. Le nubi di un futuro sempre meno azzurro e forse nerazzurro. Perché l’Inter è la squadra che ora lo cerca, sta pensando a lui. Nonostante le smentite di Beppe Marotta che non fanno testo (vedi caso Higuain) in un calcio che va veloce nelle trattative di acquisto, soprattutto quando il calciatore è in scadenza. Si fa presto a trovare un accordo quando non si deve pagare il cartellino. Ora le legittime richieste sul contratto e qualche dubbio sul rinnovo. A 30 anni si può riflettere".