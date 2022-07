CdM - Kepa il preferito per la porta: contatti frequenti col Chelsea, c'è un ostacolo

Kepa Arrizabalaga è il profilo che maggiormente stuzzica il palato del Napoli per il ruolo di portiere. A scriverlo è l'edizione odierna

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Kepa Arrizabalaga è il profilo che maggiormente stuzzica il palato del Napoli per il ruolo di portiere. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Per la porta Kepa è il nome che intriga per qualità tecniche ed esperienza internazionale, sono frequenti i contatti tra il Napoli e il Chelsea. L’ostacolo è l’ingaggio da condividere con i Blues, la trattativa va avanti".