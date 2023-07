CdM - Kilman prima scelta e gli agenti spingono per Napoli: la situazione

Il Napoli è alla ricerca del successore di Kim al centro della difesa e tra le prime scelte ha Max Kilman insieme a Ko Itakura

Il Napoli è alla ricerca del successore di Kim al centro della difesa e tra le prime scelte ha Max Kilman insieme a Ko Itakura, scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Kilman è la prima scelta ma l’affare è definito complicato dalle parti in causa. Il Wolverhampton chiede 40 milioni di euro, non abbassa le pretese e rilancia con gli agenti, che spingono per l’ipotesi Napoli provando a rinnovare il contratto del difensore inglese in scadenza nel 2026 con un’opzione per un altro anno".