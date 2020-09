CdM - Koulibaly, ogni giorno che passa aumentano chance di permanenza: nessuno si fa vivo

Ramadani è a Milano ma lavora su altre trattative, ogni giorno che passa aumentano le chance che Koulibaly resti al Napoli visto che non arrivano offerte convincenti al presidente De Laurentiis da Manchester City, Paris Saint Germain e Liverpool. I Reds hanno inserito anche Kalidou tra i possibili obiettivi nella lista in cui ci sono profili più giovani come Diego Carlos del Siviglia e Ozan Kabak dello Schalke 04. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.