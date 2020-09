CdM - Koulibaly vuole andare via e sarà accontentato: il motivo non è economico

Kalidou Koulibaly vuole andare via, a questo punto. È la terza estate in cui si ritrova al centro del mercato e il sogno di trasferirsi in un club europeo prestigioso dove poter scrivere la storia di un titolo importante, ogni giorno che passa, diventa una piacevole ossessione. Questione meramente economica? Non proprio, alla base della scelta di Koulibaly - scrive il Corriere del Mezzogiorno - c’è la consapevolezza che non può più permettersi di perdere altri treni. Per vincere o quantomeno sognare di poterlo fare.