CdM - Koulibaly vuole solo il City: ha accordo per 12mln all'anno

Il Manchester City non ha relazioni dirette con il Napoli per i rapporti compromessi dopo la vicenda Jorginho. I Cityzens avevano stabilito e comunicato a Fali Ramadani, procuratore di Koulibaly, che il 15 settembre (oggi) vi fosse il time limit dell’affare. La deadline non sarà rispettata ma la trattativa non è finita. Kalidou, spiega il Corriere del Mezzogiorno, ha con il City l’accordo per un quinquennale di 12 milioni di euro a stagione bonus compresi e vuole cogliere l’opportunità di trasferirsi in un top club. I treni nella vita possono anche smettere di passare, Koulibaly lo sa e in più occasioni la Premier League poteva essere ad un passo.