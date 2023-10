CdM - Kvara al Real Madrid? Florentino attento ai talenti, ma davanti è coperto

Khvicha Kvaratskhelia giocherebbe volentieri nel Real Madrid e non l'ha mai nascosto. Lo ricorda il Corriere del Mezzogiorno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia giocherebbe volentieri nel Real Madrid e non l'ha mai nascosto. Lo ricorda il Corriere del Mezzogiorno: "Anche Kvaratskhelia è attratto dal magnete Real Madrid, lo confessò in un’intervista al giornale russo Sport Express a luglio 2022, proprio quando stava iniziando la sua avventura napoletana: «Sognavo di giocare in un grande club. Da piccolo il Real Madrid. Il Napoli è uno dei migliori club d’Europa. Quindi sì: il mio sogno si è avverato».

Il Real sul fronte sinistro dell’attacco ha un campione come Vinicius, attende Mbappè ma, come dimostra la vicenda Guler, Florentino Perez è attento ai giovani talenti di tutto il mondo. Kvara ha un contratto lungo fino al 2027 ma non ha ancora rinnovato, percepisce ancora poco più di un milione di euro come dagli accordi risalenti all’estate 2022, quando dalla Dinamo Batumi si è trasferito al Napoli. Ora le priorità sono altre, riprendersi la continuità delle notti più belle come quando poco più di un anno fa in Champions League si presentò con le giocate realizzate nel 4-1 inflitto al Liverpool".