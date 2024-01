Cdm - Kvaratskhelia, ADL vuole rinnovare ma l'agente chiede 7 milioni a stagione

Si parla di calcio e più nello specifico di Napoli, nell'edizione campana di oggi della prima pagina del Corriere del Mezzogiorno

© foto di www.imagephotoagency.it

Si parla di calcio e più nello specifico di Napoli, nell'edizione campana di oggi della prima pagina del Corriere del Mezzogiorno. Il titolo è il seguente: "Kvara, la società vuole rinnovare ma l'agente chiede 7 milioni". La presenza del georgiano in maglia azzurra a partire da luglio non è dunque così scontata dato che la richiesta per il prolungamento è decisamente alta.