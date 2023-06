Cdm - Kvaratskhelia ha già l'accordo per rinnovo: ingaggio sarà più che raddoppiato

Per Kvaratskhelia sarà un’estate particolare, come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

Per Khvicha Kvaratskhelia sarà un’estate particolare, come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, tra la partecipazione all’Europeo Under 21 che si disputerà nel suo paese e in Romania, il matrimonio con la sua fidanzata Nitsa, le vacanze e il rinnovo a cui sta lavorando il suo agente Mamuka Jugeli. Un’intesa di massima con il Napoli già è stata raggiunta, l’idea è raddoppiare l’ingaggio da 1,2 a circa 2,5 milioni di euro e allungare la scadenza del contratto al 2028.