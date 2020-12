CdM - L'Atletico insiste per Milik: svelata strategia di ADL che vuole ribadire un concetto

Mercato sullo sfondo per il Napoli tra colpi in entrata e le manovre in uscita. Per Milik l’Atletico Madrid insiste ma il Napoli al momento non abbassa le pretese, il braccio di ferro continua; la sensazione è che De Laurentiis voglia ribadire il peso del club nei rapporti di forza anche al costo di complicare la trattativa. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.