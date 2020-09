CdM - Llorente in uscita: piace a 3 club italiani, ma aspetta chiamata dall'Inghilterra

In attacco, nel Napoli, c’è abbondanza, non c’è solo Milik con la valigia pronta: anche Fernando Llorente in attesa di una proposta che gli consenta di conservare l’ingaggio di 2,5 milioni di euro previsto nel contratto in scadenza a giugno 2021. La Real Sociedad ha fatto un sondaggio ma dovrebbe partire Willian Josè (che ieri ha annunciato d’essere positivo al Covid-19) per rendere lo scenario praticabile. In Italia si sono fatte avanti il Parma, il Genoa e il Benevento, il club del presidente Vigorito è un piano alternativo da ultimi giorni di mercato, Llorente spera anche in qualche chiamata dalla Premier League. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.