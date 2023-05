Cdm - Lo United offre 4 volte lo stipendio attuale a Kim: addio quasi certo

Kim Min-jae pronto a dire addio al Napoli dopo una sola stagione in maglia azzurra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kim Min-jae pronto a dire addio al Napoli dopo una sola stagione in maglia azzurra. Il Manchester United è pronto a pagare la clausola rescissoria di 60 milioni e il Napoli non potrà opporsi. Servirebbe il no del calciatore ma gli inglesi offrono un ingaggio da otto milioni l’anno più bonus, quasi quattro volte lo stipendio attuale del coreano. Sul calciatore ci sono anche le attenzioni del Chelsea e del Tottenham che addirittura potrebbero rilanciare.