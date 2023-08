Cdm - Lozano può restare a sorpresa: sta sfumando il possibile sostituto

Il campo s’intreccia col mercato: si lavora ancora per i rinnovi di Osimhen e Zielinski, gli accordi non sono stati ultimati

Il campo s’intreccia col mercato: si lavora ancora per i rinnovi di Osimhen e Zielinski, gli accordi non sono stati ultimati, Lozano, dopo che la pista americana è sfumata, anche a livello social ha lasciato dei segnali di pace, volti alla ricerca di una soluzione condivisa. Tetè, che piace tanto come alternativa al Chucky, potrebbe andare al Fenerbahce. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.