© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport Non solo Koulibaly e Maksimovic sono in partenza. In difesa, nel Napoli, potrebbe salutare anche Sebastiano Luperto. Il centrale, scrive il Corriere del Mezzogiorno, ha diverse richieste. Piace a Spezia, Fiorentina, Parma, Cagliari, Genoa e Sampdoria.