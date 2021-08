Cdm - Manolas, con l'Olympiacos non è ancora finita: tre possibili sostituti

Il flirt tra Manolas e l’Olympiacos non è ancora terminato, scrive il Corriere del Mezzogiorno in merito alla trattativa che non dovrebbe impedire a Kostas di essere in campo, facendo coppia con Koulibaly. Se dovesse partire Manolas - si legge - la lista dei possibili sostituti prevede Rugani in prestito oneroso con diritto di riscatto dalla Juventus, Senesi del Feyenoord o lo svincolato Mustafi.