Cdm - Manolas-Olympiacos, ma il Napoli non va sotto alla cifra fissata

Per la difesa resta l’incertezza legata al futuro di Manolas, che spinge per tornare in Grecia, all’Olympiacos. Secondo il Corriere del Mezzogiorno non ci saranno grossi sconti, anche il Napoli risparmierebbe 8,4 milioni al lordo a stagione fino al 2024. ADL attende una proposta di almeno 10 milioni di euro, visto l’investimento importante compiuto nell’estate del 2019. L'Olympiacos, invece, non vuole andare oltre i 5 milioni.