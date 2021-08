Cdm - Manolas-Olympiacos, tutto aperto: due i sostituti e pure la Juve resta in attesa

Il vicepresidente dell’Olympiacos ha smentito su Instagram la trattativa per Manolas ma i dialoghi ci sono, scrive il Corriere del Mezzogiorno raccontando che il difensore è disposto anche a ridursi l’ingaggio pur di tornare in Grecia. I due club sono lontani dall’intesa ma lo scenario è ancora aperto, si è parlato anche di uno scambio con il centrocampista Camara ma l’Olympiacos non è convinto, e non a caso il Napoli non abbandona i sostituti: Senesi del Feyenoord e Rugani. Pure la Juve per ora ha bloccato il passaggio di Dragusin al Cagliari in attesa di questa possibile trattativa