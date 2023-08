Cdm - Mario Rui, salta accordo sul rinnovo e può partire: ADL spara alto

Tra i tormenti in casa Napoli c’è quello di Mario Rui, non c’è l’accordo per estendere il contratto fino al 2026

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Tra i tormenti in casa Napoli c’è quello di Mario Rui, non c’è l’accordo per estendere il contratto fino al 2026. Ne è a conoscenza anche Garcia. Se dovesse arrivare una proposta congrua, Mario Rui la valuterà con grande attenzione. La Lazio si era fatta avanti, il Napoli ha chiesto 20 milioni di euro. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.