Cdm - Meluso scelto perché Massara aveva preso tempo: ADL lo aveva incontrato

De Laurentiis ha studiato a fondo l’idea Meluso, nel frattempo ha valutato altre opzioni come Massara in virtù dell’ottimo rapporto con Rudi Garcia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

De Laurentiis ha studiato a fondo l’idea Meluso, nel frattempo ha valutato altre opzioni come Massara in virtù dell’ottimo rapporto con Rudi Garcia. L’incontro c’è stato, Massara ha preso tempo e De Laurentiis, impegnato martedì in un summit di mercato con Micheli, Chiavelli e Rudi Garcia, ha deciso di accelerare nella scelta del direttore sportivo. Nel primo pomeriggio di ieri, dopo un pranzo proprio con Meluso e il capo del reparto scouting Maurizio Micheli, il tweet per annunciare la scelta che rivela anche un vecchio amore. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.