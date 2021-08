Cdm - Meret, il Napoli vuole subito il rinnovo: ieri l'agente a Castel Volturno

Sul rinnovo di Insigne almeno al momento non filtrano segnali di dialogo, scrive il Corriere del Mezzogiorno che sottolinea la differenza rispetto a quanto accaduto per Meret. A Castel Volturno infatti c’è stato un incontro con Federico Pastorello - si legge - per prolungare il contratto del portiere in scadenza nel 2023. Il Napoli punta sul portiere campione d’Europa e ha avviato i primi approcci per arrivare ad un’intesa.