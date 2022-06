CdM - Mertens ad un passio dall'addio: non sembrano esserci ripensamenti sul rinnovo

Mancano tre giorni alla scadenza del contratto di Dries Mertens, al momento non sembrano esserci ripensamenti riguardo ad un nuovo accordo

Mancano tre giorni alla scadenza del contratto di Dries Mertens, al momento non sembrano esserci ripensamenti riguardo ad un nuovo accordo tra le parti. Il Napoli ha in mente da molto tempo uno stipendio da 1,5 milioni a stagione per Dries, quindi in ogni caso c’è una certezza: un forte taglio ad un ingaggio di 4,5 milioni di euro a stagione più bonus. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.