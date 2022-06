CdM - Mertens, addio inevitabile: ultimo contatto col Napoli una settimana fa

Dries Mertens saluta Napoli, sono pochissime, minime, le possibilità di una sua permanenza in azzurro

Dries Mertens saluta Napoli, sono pochissime, minime, le possibilità di una sua permanenza in azzurro. Le ultime comunicazioni con il club sono datate la settimana scorsa, quando i legali del belga inviarono una mail al presidente De Laurentiis in cui chiedevano un ingaggio di 2,6 a stagione per due anni più un bonus da 1,4 milioni alla firma. Il Napoli aveva risposto picche. Il contratto di Mertens, come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, scadrà tra poco più di due settimane (il 30 giugno) e l’addio a questo punto sarà inevitabile