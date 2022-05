CdM - Mertens criptico sui social: doppio significato per il suo ultimo post

Dries Mertens e il Napoli si vedranno presto per parlare di futuro. Sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno tutti gli aggiornamenti

Dries Mertens e il Napoli si vedranno presto per parlare di futuro. Sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno tutti gli aggiornamenti: "Il nuovo incontro con la società ci sarà a breve, i segnali lanciati nelle ultime ore da Mertens sono criptici: il giocatore ha postato sui social una foto scattata all’interno dello stadio Maradona: ha tra le braccia il figlio Ciro Romeo con una didascalia quasi da ex: momenti come questi non li dimenticherò mai. Malinconia? Preludio all’addio. Oppure, più saggiamente, una strategia per accelerare la risoluzione della sua situazione".