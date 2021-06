CdM - Mertens in bilico: resta senza offerte che faranno riflettere ADL

Futuro in bilico per Dries Mertens. Non è detto andrà via. Dipenderà dalle offerte. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "Mertens è il centravanti associativo che con Spalletti può regalare altre gioie al Napoli, se non arriveranno offerte che faranno riflettere sia Dries che De Laurentiis. Petagna in una stagione balorda è stato una risorsa, la sua volontà è restare e giocarsi le sue chances, sogna un’annata normale, con il calore del Maradona".