Cdm - Mertens non è più del Napoli: salvo sorprese non vestirà più l'azzurro

È stata una mezzanotte amara per i tifosi del Napoli: Mertens non ha più alcun legame con il club. Il contratto è scaduto nel silenzio e salvo clamorose sorprese l’uomo dei record della storia azzurra sembra lontano. Nessuno ha segnato di più con la maglia del Napoli: 148 gol in nove stagioni, tutte in doppia cifra. Una prima parte da esterno d’attacco, poi la meravigliosa era da centravanti. Lo ricorda il Corriere del Mezzogiorno.