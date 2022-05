CdM - Mertens, ok riduzione ingaggio ma per ADL e Spalletti (forse) non è una priorità

Dries Mertens non è ancora certo di restare a Napoli, la trattativa per il rinnovo di contratto prosegue

Dries Mertens non è ancora certo di restare a Napoli, la trattativa per il rinnovo di contratto prosegue, l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "Mertens dovrebbe ridursi l’ingaggio (prende 3,5 milioni e al più arriverebbe a 2 bonus compresi), sempre lui deve «accontentarsi» di un contratto di un anno. Lui è disposto a ridursi l’ingaggio ma aspetta che il club faccia un passo in più".

Il passaggio fondamentale del quotidiano è il seguente: "Ma alla luce di un ciclo che (ri)comincia, con le incertezze sulla squadra che dovrà essere competitiva ma attenersi anche alle regole di contenimento degli ingaggi, Mertens non rappresenta una priorità, probabilmente né per l’allenatore e neanche per il club".