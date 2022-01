CdM - Mertens, servono altri gol per il rinnovo: il suo desiderio è ritirarsi al Napoli

Dries Mertens vorrebbe chiudere la carriera a Napoli, la città che ha rapito il suo cuore e l'ha adottato quasi dieci anni fa. Il belga è in scadenza di contratto, ma vuole conquistarsi il rinnovo a suon di gol. Già 8 in stagione, appena uno in meno rispetto a Victor Osimhen. Il suo desiderio è questo e farà di tutto per guadagnarsi la conferma. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno.