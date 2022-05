CdM - Mertens verso il rinnovo: due indizi sul futuro, come le sue parole

Dries Mertens è ancora una volta in doppia cifra. Ha giocato solo 1673 minuti, i gol sono 13, uno ogni 121 minuti, in campionato uno ogni 111

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dries Mertens è ancora una volta in doppia cifra. Ha giocato solo 1673 minuti, i gol sono 13, uno ogni 121 minuti, in campionato uno ogni 111, 11 reti pur avendo giocato solo 15 partite da titolare in serie A. Un bilancio che ha spinto anche De Laurentiis a presentarsi a casa sua in un pomeriggio di fine aprile. Una prima chiacchierata sul rinnovo, con la disponibilità del Napoli a continuare quest’avventura e quella di Dries ad abbassarsi l’ingaggio. Sono arrivati poi altri indizi: il tweet di De Laurentiis con il figlio del calciatore Ciro Romeo e le parole di Mertens che si è incluso nel progetto della prossima annata. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.