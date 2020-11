CdM - Milik all'Inter, si riscalda l'asse: Conte cerca un vice-Lukaku

Una iniezione di fiducia e di carica quella in Nazionale per Arek Milik. L’attaccante del Napoli oltre a essere titolare con Zielinski nell’amichevole con l’Ucraina è stato anche per la prima volta capitano della propria Nazionale. Una bella soddisfazione in un momento difficile. Sul mercato, il Corriere del Mezzogiorno scrive: "C’è un asse che si riscalda e che potrebbe risolvere in un colpo solo un problema sia per l’Inter che per il Napoli. Il club nerazzurro è alla ricerca di un vice-Lukaku e l’attaccante polacco potrebbe rappresentare quell’occasione che i dirigenti stanno cercando".