CdM - Milik alla Roma potrà guadagnare fino a 6mln: già scelto un giovane da girare al Napoli

Un’altra giornata nel segno di Arek Milik, il centravanti polacco che blocca il mercato del Napoli. Il suo procuratore David Pantak ieri è sbarcato in Italia, a Roma, dove nel pomeriggio ha tenuto una call conference con il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici e Arek Milik che ancora non ha dato il suo sì definitivo alla proposta della Roma: 4,5 milioni di euro più bonus, un ingaggio che, quindi, può anche raggiungere quota 6 milioni. La Roma e il Napoli attendono di poter formalizzare l’accordo già raggiunto su queste cifre: 3 milioni per il prestito più 15 per l’obbligo di riscatto e altri 7 di bonus per obiettivi personali e di squadra. Nell’affare potrebbe entrare anche un giovane per la Primavera per raggiungere i 30 milioni da inserire a bilancio, il nome più probabile è l’esterno destro classe ‘2001 Bouah. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.