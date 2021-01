Cdm - Milik, altri no a Marsiglia e Fiorentina e distanza economica con l'Atletico

Tutto da decifrare il futuro di Arek Milik, in scadenza a giugno. L’Atletico Madrid vuole regalare a Simeone il sostituto di Diego Costa entro metà gennaio, ma - scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno - la trattativa con il Napoli non si sblocca: ADL chiede 15 milioni di base fissa mentre l'Atletico non raggiunge i 10 milioni con i bonus ed i colchoneros offrono a Milik 4mln di euro, cifre inferiori rispetto a quanto potrebbe guadagnare in estate a parametro zero. Il polacco però ha detto sì all'Atletico per tornare in una squadra di primo livello internazionale mentre ha rifiutato la corte di Olympique Marsiglia e Fiorentina.