CdM - Milik, avvocati a lavoro per cautelarsi se restasse senza essere coinvolto nel progetto

Arek Milik, vicino alla Roma ma non ancora giallorosso, non sarebbe comunque convocato per la trasferta di Parma, dato che il Napoli per l'attacco ha ormai altre idee. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, a tal proposito, fa sapere che i suoi avvocati stanno già studiando eventuali mosse cautelative nel caso in cui resti in maglia azzurra senza essere coinvolto nel progetto ma è uno scenario che al momento sembra scongiurato.