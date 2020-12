Cdm - Milik, è muro contro muro: contatti con due big, ma nessuna offerta concreta

Ieri c’è stato un incontro tra il direttore sportivo Giuntoli e l’entourage di Arek Milik per sbloccare la cessione che permetterebbe al Napoli di evitare l'addio a zero ed al giocatore di non perdere gli europei. Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, persiste il muro contro muro: il club azzurro chiede 18mln di euro o al massimo 15 più bonus, la Juventus e l’Atletico hanno contatti frequenti con i procuratori ma non ci sono offerte concrete e soprattutto vicine alle richieste di ADL.