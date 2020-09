CdM - Milik fuori rosa con altri 3 esuberi: si prova cessione all'estero, le ultime

Arek Milik, dopo il mancato passaggio alla Roma, è fuori rosa, negli allenamenti si limita alla parte atletica in compagnia degli altri esuberi: Machach, che piace al VVV Venlo, club olandese con quattro punti in due partite in Eredivisie, Llorente ed Ounas, senza avere contatti con i compagni di squadra. Mancano tredici giorni alla fine del calciomercato, il Napoli e Milik proveranno a trovare una soluzione ma sarà difficile che al centravanti polacco arrivi un’offerta simile a quella della Roma. In passato si sono fatte avanti il Lipsia e il Bayer Leverkusen ma con proposte riguardo all’ingaggio nettamente inferiori, che oscillavano intorno ai 3 milioni. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.