CdM - Milik rischia di restare fino a giugno: ADL sta rifiutando ogni offerta, le cifre

La priorità del Napoli è cedere Arkadiusz Milik e monetizzare per almeno 15-20 milioni di euro, anche se sarà complicato vista la scadenza del contratto fissata tra sei mesi. Le piste italiane sono da escludere, Aurelio De Laurentiis ha già rispedito al mittente i vari sondaggi perché i nostri club non hanno la liquidità necessaria, per questo l'attaccante polacco potrebbe finire all'estero. L'Atletico Madrid ha messo sul piatto 6 milioni, l'Olympique Marsiglia 8, due offerte considerate insufficienti. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno.

RISCHIO PERMANENZA? - "Il giocatore polacco ha incontrato l’intermediario Fabrizio Devecchi che ha cercato di trovare degli interlocutori validi e squadre interessate. Non si esclude che possa restare fino a giugno, data naturale della scadenza del suo contratto, ipotesi che in ogni caso nè il Napoli, nè lo stesso calciatore si augurano. Intanto, i suoi agenti continuano a dragare il mercato e il braccio di ferro con il Napoli continua", si legge sul quotidiano.