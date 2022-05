CdM - Napoli ha già avvisato entourage Koulibaly: rinnovo solo a ingaggio fortemente ridotto

Kalidou Koulibaly, scadenza di contratto nel 2023, è nel mirino del Barcellona. Kalidou ha il contratto in scadenza nel 2023

Kalidou Koulibaly, scadenza di contratto nel 2023, è nel mirino del Barcellona. Il Napoli - come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno - chiede 35-40 milioni, bisognerà capire se il club blaugrana avrà la forza di presentare un’offerta congrua, considerando le difficoltà finanziarie.

Kalidou ha il contratto in scadenza nel 2023, il Napoli ha già comunicato al suo entourage che per un eventuale rinnovo il suo ingaggio sarebbe fortemente ridotto. Per il Barcellona il difensore centrale rappresenta una priorità.