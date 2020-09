CdM - Napoli su Emerson Palmieri: caccia al terzino se partono Malcuit e Ghoulam

Restyling difesa per il Napoli. Partiranno diversi esterni ma anche i terzini. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che l'eventuale addio di Malcuit e Ghoulam aprirebbe le porte ad un rinforzo sugli esterni bassi, se dovesse andare via anche Hysaj il Napoli potrebbe muoversi per Emerson Palmieri se non dovesse andare all’Inter.