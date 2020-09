CdM - Napoli su Vecino da gennaio: si era parlato di scambio con Allan

L'ultima idea del Napoli per il centrocampo è quella che conduce a Matias Vecino, 29, dell'Inter. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "I due club ne parlano da gennaio quando Marotta propose lo scambio con Allan. Il centrocampista uruguagio è infortunato, il suo rientro è previsto a fine ottobre, il Napoli ragiona sul prestito con diritto di riscatto che si trasformerebbe in obbligo al raggiungimento di un certo numero di presenze. Giuntoli pensa ad una proposta di 12 milioni di euro, l’Inter ne chiede 18, Vecino fa parte delle opzioni per il centrocampo low-cost ma la sensazione è che la scelta arrivi la prossima settimana, quando lo scenario generale sarà più chiaro".